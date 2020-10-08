Ляшко объяснил, как долго могут выявляться антитела к COVID-19

Своеобразный иммунитет к коронавирусу, который можно обнаружить путем определения антител, – иммуноглобулин G – выявляются у человека в течение 3-4 месяцев после перенесения болезни в средней или тяжелой форме.

Этот известный факт в интервью "УП" напомнил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Также он объяснил, откуда возникают вопросы о повторном инфицировании COVID-19.

"Антитела выявляются в течение 3-4 месяцев. Но здесь вопрос – формируется клеточный иммунный ответ или нет", – отметил заместитель главы Минздрава.

Антитела к COVID-19 выявляются в течение 3-4 месяцев, – Ляшко

По его словам, над выяснением этого сейчас работают ученые, в частности, разработчики вакцин от коронавируса.

"У нас сейчас возникает вопрос, нужна ли будет иммунопрофилактика людей, переболевших COVID-19. Вот здесь вам и вопрос по повторному заболеванию", – добавил Ляшко.

В целом, по словам медиков и ученых, вероятность повторного заражения COVID-19 низкая, особенно в первые месяцы после перенесенной инфекции, пока в крови и сохраняются указанные иммуноглобулины G к коронавирусу.

Как сообщал OBOZREVATEL, канадские медики из Центра крови Гема-Квебек выяснили, что антитела к коронавирусу начинают исчезать из крови и организма переболевших носителей COVID-19 примерно через три месяца после заражения. При этом у специалистов нет оснований считать, что иммунитет к этому вирусу после вакцинации исчезнет так же быстро.