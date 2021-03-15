Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19

Украинцы, которые уже получили первую прививку против коронавируса, чаще всего указывали на боль в месте укола и незначительное повышение температуры после вакцинации.

Однако эти и другие "побочки" случались менее чем у одного процента тех, кто получил первую дозу. Об этом рассказал главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде. Жизнь".

"Неблагоприятные события после инмунизации в Украине не превышают 1% от всех сделанных прививок. Прежде всего, это боль в месте инъекции, покраснение, отек, незначительное повышение температуры на непродолжительное время, мышечная боль, и, может быть, общая слабость" , – перечислил он.

Ляшко назвал основные побочные эффекты после прививки против коронавируса

По его словам, пока в статистике, которую передают через систему фармаконадзора, не зафиксировано серьезных побочных эффектов. В частности таких, к которым относится и анафилактическая реакция (острая, угрожающая жизни, IgE-опосредованная аллергическая реакция).

Ляшко уточнил, что первые 30 минут после прививки человек находится под наблюдением врачей, которые делали инъекцию, поэтому дополнительно никуда обращаться не надо Ц все "побочки" зафиксируют на месте.

Тогда как перед вакцинацией у каждого проверяют анамнез на наличие сильных аллергических реакций к вакцине.

"У всех спрашивают, все заполняют информированное согласие и там вопрос именно по аллергиям. Желательно помнить и знать о своих аллергических реакциях, а врач на месте проверит, есть ли аллергия на компоненты, входящие в состав вакцин", – подытожил Ляшко .

Ранее главный государственный санврач заявил, что украинцам не стоит отказываться от вакцинации, надеясь на будущую доставку вакцины Pfizer, поскольку права выбора препарата не будет.

На сегодня в Украине сделали 53 155 прививок против COVID-19, все люди получили только первую дозу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве рассказали, где украинцы могут записаться на вакцинацию против корононавирусной инфекции.

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