Львовский врач заявил о новом осложнении после лечения COVID-19

Заведующий первого хирургического отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Гнат Герич заявил, что за последние 20 дней на операционный стол с кровотечениями попали три человека, заразившиеся COVID-19. По его мнению, это новый вид осложнений, которые возникают в результате лечения антикоагулянтами – препаратами для разжижения крови.

По словам хирурга, подобных случаев не было уже полгода. Об этом пишет издание ZAXID.NET.

Так, на днях во Львове прооперировали пациента с подобным диагнозом. Мужчину перевели в больницу из "ковидного" медучреждения города. Он жаловался на боль в животе, имел повышенную температуру тела. Обследование на компьютерном томографе показало, что у львовянина в забрюшинном пространстве скопилась жидкость.

Во время операции хирурги обнаружили гигантскую гематому, множество массивных сгустков крови без явных признаков повреждения какого-то сосуда. Герич отметил, что вылилось около 1,5 л крови.

За последние 20 дней на операционный стол с кровотечениями попали три человека, заразившиеся COVID-19

"Эти массивные сгустки крови организм самостоятельно не может рассосать, их нужно срочно забрать. Без операции они могли инфицироваться и привести к тяжелым гнойным осложнениям и сепсису. Это тяжелая ситуация. С одной стороны, больному следует давать препараты, разжижающие кровь, потому что без них могут образоваться тромбы и возникнуть тромбоэмболические осложнения, с другой – они же могут спровоцировать массивные кровотечения", – рассказал врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, переболевшие коронавирусом, массово жалуются на проблемы со здоровьем, которые он спровоцировал. В топе – сердечно-сосудистые осложнения, болезни печени, почек, легких и жалобы на скачки артериального давления.