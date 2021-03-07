Львовский врач после прививки: индийская вакцина не дает никаких побочных эффектов

Главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко заявил, что после прививки от COVID-19 вакциной от AstraZeneca (локальное название CoviShield) у него не было никаких побочных эффектов или ухудшения самочувствия.

По его словам, сегодня тяжелой формой коронавируса начала болеть молодежь, и остановить это может вакцинация. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Я первым во Львовской области вакцинировался. Хочу подчеркнуть, что никаких побочных эффектов или каких-то неприятных ощущений у меня не было. В октябре 2020 года делал прививки против сезонного гриппа, то ощущение тогда были неприятные. А сейчас вообще не почувствовал никаких изменений", – признался Федоренко.

Врач Федоренко рассказал о самочувствии после вакцинации

Врач подчеркнул, что в отличие от некоторых других вакцинированных, у него после укола не поднялась температура. Никаких других катаральных проявлений, подчеркнул он, также не было.

"Объясняю всем скептикам: после вакцинации от COVID-19 у меня температура была 36,6. Поэтому могу с уверенностью как медицинский работник, как врач, сказать, что вакцинацию перенес хорошо, и вакцина от AstraZeneca не дает никаких побочных эффектов", – добавил медик.

Напомним: в Украине за субботу, 6 марта, против коронавируса вакцинировали еще 1279 граждан. Всего с начала кампании иммунизации первую прививку получили уже 17 037 украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве опровергли распространяемый в сети фейк о том, что вакцина против COVID-19 якобы приводит к рассеянному склерозу

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