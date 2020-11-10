Локдаун в Украине: лучше дома посидеть или искать койку с кислородом?

Ольга Голубовская Пульмонология 16:36, 10.11.2020

Тот умирает, того откачивают, все эти койки… Ночью снятся только больные и их снимки. Понимаю, что здоровым людям может не нравится карантин, но я была против того, чтобы дети шли в школу с 1 сентября.

Через две недели Киев оказался в оранжевой зоне, все бегают и ищут койку с кислородом. Что лучше – дома посидеть или искать койку с кислородом?

В таких болезнях мы не придумали ничего лучше, чем разобщение и минимизация рисков.

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Здоровье Пульмонология

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