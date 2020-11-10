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/ Блоги - Пульмонология

Ольга Голубовская
Ольга Голубовская
Ведущий инфекционист МОЗ Украины Все статьи автора

Локдаун в Украине: лучше дома посидеть или искать койку с кислородом?

2.1т
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Тот умирает, того откачивают, все эти койки… Ночью снятся только больные и их снимки. Понимаю, что здоровым людям может не нравится карантин, но я была против того, чтобы дети шли в школу с 1 сентября.

Через две недели Киев оказался в оранжевой зоне, все бегают и ищут койку с кислородом. Что лучше – дома посидеть или искать койку с кислородом?

В таких болезнях мы не придумали ничего лучше, чем разобщение и минимизация рисков.

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Автор
Ольга Голубовская Ольга Голубовская
Темы
Коронавирус Лечение коронавируса в Украине
Место
Украина
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