Локдаун из-за COVID-19 понадобится в течение двух зим, – британский эпидемиолог

Эксперт по инфекционным заболеваниям в Великобритании Грэм Медли заявил, что пандемия коронавируса надолго задержится в его стране и не только, а локдауны могут потребоваться еще в течение двух зим.

Такое предупреждение профессор моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины сделал несмотря на то, что сегодня в мире активно идет процесс вакцинации. Об этом сообщает The Mirror.

"Нам еще предстоит пройти долгий путь в этой эпидемии. Вакцинация – выход, но я думаю, что следующей зимой или даже еще одной следующей может быть вероятность того, что мы увидим возрождение COVID-19 до такой степени, что правительству снова придется принять меры, чтобы предотвратить еще одну крупную вспышку", – сказал Медли.

Британский эпидемиолог считает, что локдауны из-за пандемии COVID-19 понадобятся в течение двух зим

По его словами, сейчас эксперты возлагают надежды на то, этот вирус все же носит сезонный характер и его распространение уменьшится с наступлением весны и лета. Тогда это даст медсистемам стран дополнительный шанс подготовиться и, в частности, провести вакцинацию.

На вопрос, сможет ли Британия, где сегодня ввели жесткий локдаун из-за распространения нового штамма COVID-19, выйти из изоляции в середине февраля, профессор выразил осторожный оптимизм.

В Британии действует уже третий национальный локдаун из-за COVID-19

"Я думаю, что это возможно, имею в виду, что это, очевидно, решение правительства. Но это действительно зависит от того, что произойдет в ближайшие пять недель. С точки зрения уровня заражения, это очень похоже на март и апрель 2020-го. Сейчас мы знаем больше, но все еще смотрим на рост эпидемии, ищем этот пик и думаем, что он скоро случится", – подытожил Медли.

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