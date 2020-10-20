Лекарство от язвы эффективно против коронавируса – результаты исследования

Виктор Литвиненко Пульмонология 15:58, 20.10.2020

Ученые из Гонконга установили способность противоязвенного препарата подавлять репликацию (размножение) SARS-CoV-2. Ранитидина висмута цитрат (RBC), в состав которого входит металл, используется против Helicobacter pylori – возбудителя язвенной болезни.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Microbiology.

Так, мишенью для RBС является вирусный белок хеликаза Nsp13. Этот фермент принимает участие в процессе репликации ДНК. Действие RBС заключается в замещении ионов цинка ионами висмута в ферменте, что приводит к его инактивации.

Использование препарата на модели in vitro (культуре клеток) снижало вирусную нагрузку более чем в 1000 раз. У сирийских хомячков лекарство также снижало вирусную нагрузку в верхних и нижних дыхательных путях (примерно в 100 раз), смягчало течение вирус-ассоциированной пневмонии.

Лекарство от язвы подавляет коронавирус

Средство от язвы проявляет низкую цитотоксичность и защищает клетки, инфицированные SARS-CoV-2, с высоким индексом селективности 975 (чем он выше, тем безопаснее лекарство).

Как сообщал MedOboz, на украинском фармрынке появится первый дженерик для лечения коронавируса. Препарат будет производить компания "Микрохим".

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