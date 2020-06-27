Лекарства от гепатита оказались эффективны для борьбы с коронавирусом

Препараты для лечения гепатита С даклатасвир и софосбувир оказались эффективными для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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Они успешно прошли лабораторные исследования и оказались одними из самых безопасных, передает Fiocruz. Отмечается, что у них есть потенциал для дальнейших клинических испытаний.

Ученые тестировали препараты на трех разных видах клеток, в том числе в клетках человеческих легких. В результате, и софосбувир, и даклатасвир помешали вирусным частицам распространяться и заражать здоровые клетки.

Исследователи отметили, что препарат также замедлял производство веществ, которые вызывают воспалительные процессы. Они могут стать причиной так называемого "цитокинового шторма" – острого состояния иммунной системы, которое возникает в тяжелых случаях заражения коронавирусом.

Было установлено, что даклатасвир в испытаниях был эффективнее софосбувира, который хоть и смог блокировать репликацию вируса в клетках легких и печени, но не оказал никакого воздействия на зараженные клетки.

В ходе опытов бразильские ученые также установили, что эффективность даклатасвира оказалась в 1,1 и 4 раза выше, чем соответственно у противомалярийного препарата хлорохина и комбинации антивирусных средств лопинавира и ритонавира, которые также исследуют в качестве лекарств против коронавирусной инфекции. Кроме того, они показали также лучшие результаты нежели противовирусный препарат широкого спектра действия рибавирин и антиретровирусный атазанавир.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ученые обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд.

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