К сожалению, никакой панацеи для лечения COVID-19 нет. Хотя экспериментируются многие методы и многие небезуспешно.

У групп риска шансы на выживание повышаются только при своевременном обращении за медицинской помощью (понимаю, с этим проблема) и своевременной оптимальной коррекции терапии. В противном случае просто бывает поздно.

Популярное лекарство ивермектин, которое настоятельно рекомендует FLCCC (Front Line Covid-19 Critical Care Alliance) и которому посвящены всевозможные форумы, круглые столы, множество клинических исследований и т.д. не является исключением. Его эффективность нельзя сбрасывать полностью со счетов, но она тоже ограничена по времени и, чем позже он применяется (в качестве дополнительной терапии), тем меньший от него эффект.

Напомню, что в нашей стране ивермектин используется только в ветеринарной практике, однако все больше людей у нас и в мире применяют его для профилактики или лечения COVID-19.

В связи с этим FDA выпустило предупреждение о том, что препараты ивермектина для животных сильно отличаются от препарата для людей. Лекарства для животных часто имеют высокую концентрацию и такие лошадиные в прямом случае дозы могут быть очень токсичными для человека.

Кроме того, FDA проверяет лекарства не только на безопасность и эффективность активных ингредиентов, но и на неактивные ингредиенты. Многие неактивные ингредиенты, содержащиеся в продуктах животного происхождения, не тестируются на предмет использования людьми, или они включены в гораздо большем количестве, чем допускается в медицинской практике. Неизвестно, как эти неактивные ингредиенты повлияют на всасывание ивермектина в организме человека. Наконец, при назначении ивермектина надо не забывать учитывать многочисленные лекарственные взаимодействия, для чего существует специальный сайт.

Не могу не сказать несколько слов об Альянсе FLCCC. Эта организация включает лучших специалистов в области интенсивной терапии, возглавляет ее д-р Пол Марик - руководитель отдела пульмонологии и интенсивной терапии Восточной медицинской школы Вирджинии, второй в мире специалист в своей области по количеству опубликованных работ и цитированию (на фото). Именно этому профессиональному сообществу мы обязаны протоколом MATH+ (госпитального лечения пациентов с COVID-19), а позже - протоколом I-MASK+ (профилактического и раннего амбулаторного лечения COVID-19).

Роль этого Альянса в противодействии COVID-19 трудно переоценить. Именно его члены, будучи специалистами высочайшего класса, настоятельно рекомендовали включать ГКС для лечения госпитализированных больных с COVID-19. Более того, член этой организации, д-р Пьер Кори выступил в Сенате США еще в марте прошлого года, где весьма эмоционально выразил твёрдую уверенность Альянса, что применение кортикостероидов в лечении госпитализированных пациентов на поздней стадии COVID-19 имеет крайне важное значение. К сожалению, в то время мировое медицинское сообщество отклонило рекомендацию Альянса FLCCC и в первых протоколах ВОЗ и CDC был запрет на применение гормонов. Буквально через несколько недель после выступления Пьера Кори клиническое исследование RECOVERY Оксфордского университета подтвердило слова доктора и буквально сразу же использование кортикостероидов стало мировым стандартом лечения госпитализированных пациентов с COVID-19.

Вот вам и недоказанное экспертное мнение в особой ситуации, вот вам и "совершенство" международных институций в экстремальных условиях. Теперь остаётся представить, сколько людей было похоронено на ровном месте из-за таких трагических ошибок.

Работая с огромным количеством больных, не перестаю каждый день благодарить доктора П. Марека и его коллег. Упершись в глухую стену бюрократизма, непонимания и нехотения перестраиваться в такой нестандартной ситуации, они разработали свой первый протокол и опубликовали на своём сайте. Чем спасли огромное количество людей во всем мире.

Да, медицина - это не математика. В медицине бывают глобальные нестандартные ситуации, как сейчас. Бывает нестандартное течение какого-то заболевания у конкретного человека. Бывают малоизученные болезни. Бывает, что нет диагноза, наконец. И под все эти ситуации общепринятого протокола нет и быть не может.

Да и знания наши далеко несовершенны, а иногда даже примитивны. Поэтому, коллеги, особенно молодые, развивайте клиническое мышление, не убивайте его в себе...) кстати, и критическое мышление тоже.

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