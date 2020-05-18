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/ Пульмонология

Кто в Украине чаще всего болеет коронавирусом: в Минздраве назвали группу риска

21.7т
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Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусной болезнью в Украине зафиксировано в возрастной группе 60+.

Об этом он рассказал на брифинге по ситуации с противодействием распространению COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца)

Всего в этой группе по состоянию на 18 мая заболело 4370 человек, что составляет 24% от всего количества больных. Кроме того, люди в возрасте 60+ составляют 66% всех летальных случаев, зафиксированных в Украине из-за COVID-19. Около 72% из них имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

Больше половины всех смертей: названа группа риска COVID-19

"Это ответ на вопрос, почему мы не снимаем ограничения для людей 60+. Это самая большая группа риска. Поэтому в постановлении о карантине эти люди попадают под самоизоляцию, и поэтому, когда мы говорим, что открываем салоны, парикмахерские, предприятия общественного питания, мы подчеркиваем об ограничении присутствия и работы людей возрастной группы 60+", – отметил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 18 мая, в Украине официально подтверждено 18 616 случаев коронавирусной болезни. Из них – 325 случаев заражения были обнаружены за минувшие сутки.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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