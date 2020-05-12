Кто обладает самым мощным иммунитетом к COVID-19: названа категория пациентов

Сильный иммунитет к COVID-19 формируется только у семи-восьми процентов переболевших им, при этом нередко самый устойчивый получают пациенты, у которых течение болезни было тяжелым.

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Об этом, ссылаясь на исследование китайских ученых, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова. Ее слова цитируют РИА Новости.

"У некоторых переболевших была температура и кашель, но нет антител к коронавирусу (таких пациентов около 7-8%). Это значит, что они избавились от инфекции с помощью интерферонов, которые оперативно вырабатываются в организме человека в ответ на вирус. В этом же случае интерфероны сами справились и антитела не возникли, потому у этих пациентов нет иммунитета к COVID-19", – подчеркнула специалист.

Баранова уточнила, что противовес этой группе пациентов составляют люди, тоже переболевшие коронавирусом, но с большим количеством антител и хорошим иммунитетом. Таких тоже насчитывается примерно 8%

"У нас есть суперлюди, у которых такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других заболевших конвалесцентной плазмой, что и делается", – отметила биолог.

По ее словам, между этими двумя группами расположились остальные переболевшие COVID-19. У них возникает иммунитет к вирусу разной силы, однако у 40 процентов он довольно слабый. Причем у некоторых уровень антител заметно падает в течение месяца.

"Все это следствие того, что люди разные и по-разному переносят заболевание. Ученые выяснили, что прочнее иммунитет у людей старшего возраста, которые перенесли тяжелое течение COVID-19", – подытожила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что иммунитет к коронавирусу не может быть одинаковым у всех пациентов – не все выздоровевшие вырабатывают одни и те же антитела против COVID-19.

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