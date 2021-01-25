Кто из украинцев чаще болеет COVID-19: назван опасный возраст

В Украине коронавирусом чаще болеют люди в возрасте от 30 до 69 лет, тогда как реже эта инфекция поражает детей до 9 лет.

Об этом свидетельствуют данные официальной статистики о ситуации с пандемией в стране. Их OBOZREVATEL предоставили в аппарате Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Согласно им, наиболее подвержены заражению COVID-19 украинцы в возрасте 50-59 лет. Сравнительно небольшой процентный разрыв среди инфицированных 30-39, 40-49 и 60-69-летних граждан.

Меньше всего коронавирусом в Украине болеют дети, а чаще – 40-59-летние

В частности, возрастное распределение лиц, заболевших коронавирусной инфекцией, в Украине составляет:

0-9 лет – 1,7%;

10-19 лет – 3,9%;

70+ лет – 9,1%

20-29 лет – 9,9%;

60-69 лет – 17,5%;

30-39 лет – 17,9%;

40-49 лет – 18,7%;

50-59 лет – 21,4%.

Возрастное распределение заболевших COVID-19 в Украине

Ранее также был назван самый опасный возраст, в котором украинцы умирают от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, иммунолог предположил, что в 2021 году пандемия COVID-19 пойдет на спад, однако победа над вирусом дастся людям "дорогой ценой".