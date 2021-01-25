Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Кто из украинцев чаще болеет COVID-19: назван опасный возраст

4.9т
Читать материал на украинском

В Украине коронавирусом чаще болеют люди в возрасте от 30 до 69 лет, тогда как реже эта инфекция поражает детей до 9 лет.

Об этом свидетельствуют данные официальной статистики о ситуации с пандемией в стране. Их OBOZREVATEL предоставили в аппарате Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Согласно им, наиболее подвержены заражению COVID-19 украинцы в возрасте 50-59 лет. Сравнительно небольшой процентный разрыв среди инфицированных 30-39, 40-49 и 60-69-летних граждан.

Меньше всего коронавирусом в Украине болеют дети, а чаще – 40-59-летние

Меньше всего коронавирусом в Украине болеют дети, а чаще – 40-59-летние

В частности, возрастное распределение лиц, заболевших коронавирусной инфекцией, в Украине составляет:

  • 0-9 лет – 1,7%;

  • 10-19 лет – 3,9%;

  • 70+ лет – 9,1%

  • 20-29 лет – 9,9%;

  • 60-69 лет – 17,5%;

  • 30-39 лет – 17,9%;

  • 40-49 лет – 18,7%;

  • 50-59 лет – 21,4%.

Возрастное распределение заболевших COVID-19 в Украине
Возрастное распределение заболевших COVID-19 в Украине

Ранее также был назван самый опасный возраст, в котором украинцы умирают от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, иммунолог предположил, что в 2021 году пандемия COVID-19 пойдет на спад, однако победа над вирусом дастся людям "дорогой ценой".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
болезнь СНБО
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости