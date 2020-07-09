Крупнейшее в истории исследование показало группы риска COVID-19

Пульмонология 12:07, 9.07.2020 Обновлено: 12:31, 9.07.2020

Мужчины, темнокожие, люди старше 65 лет, диабетики или бедные подвергаются наибольшему риску смерти в случае заражения коронавирусом (COVID-19).

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Как пишет Daily Mail, об этом говорится в крупнейшем на сегодняшний день исследовании Оксфордского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Ученые изучили записи о 17,2 млн человек и почти 11 тыс. случаев смерти от COVID-19 в Великобритании.

В частности, исследование показало, что у людей старше 80 лет вероятность смерти от COVID-19 в 20 раз выше, чем у людей старше 50 лет.

Пожилые люди подвергаются наибольшему риску

Также было установлено, что у чернокожих на 48% больше шансов умереть, чем у белых, если они заразились вирусом, в то время как жители Южной Азии – например, индейцы, пакистанцы или бангладешцы – имели на 44% более высокий риск.

При этом мужчины на 59% чаще умирают, если "поймают" COVID-19, чем женщины. У людей из наиболее обездоленной категории общества риск смерти повышается на 80%.

Наличие диабета повышает риск от 31% до 95%, в зависимости от того, насколько серьезным было состояние пациента в момент заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, риск заражения пациента коронавирусом и смерти от него связан с генами, которые отвечают за группу крови, и особенностями иммунных реакций.

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