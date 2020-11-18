"Ковидный атеизм" быстро лечится в переполненных реанимациях

Сергей Дубров Пульмонология 17:52, 18.11.2020 Обновлено: 18:06, 18.11.2020

Для атеистов COVID-19: приглашаю волонтерами стирать белье, мыть пол, перестилать пациентов в любое отделение интенсивной терапии, где рук не хватает, особенно младшего медицинского персонала.

Думаю, что одни сутки или несколько часов работы в реанимации с пациентами COVID-19, с переполненными реанимациями, отделениями, которые были рассчитаны на 6 коек, как минимум имеют 9-12 пациентов. Несколько часов работы в таком отделении, и я думаю, что "атеизм ковидный" пройдет очень быстро.

И большая просьба к "атеистам COVID-19": пожалуй, не обращаться за помощью к медицинскому персоналу, а просто умирать дома... синея. Если вы не верите в COVID-19, то, пожалуйста, не обращайтесь к врачам.

Комментировать
Здоровье Пульмонология

Смотрите также

В Украине медики должны получать от 22 тысяч, – Степанов

В самолете Зеленского установят интернет за 32 миллиона гривен

В гроб "Северного потока-2" забьют последний гвоздь: при Байдене проект Кремля могут остановить навсегда

Украинец умер от COVID-19, отдав свой кислород сыну: волонтер обратилась к власти

Союзники России сидят в Верховной Раде, а олигархи звонят судьям, – дипломат из США