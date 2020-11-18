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Сергей Дубров
Сергей Дубров
Президент Ассоциации анестезиологов Украины и эксперт Министерства здравоохранения Все статьи автора

"Ковидный атеизм" быстро лечится в переполненных реанимациях

1.7т
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Для атеистов COVID-19: приглашаю волонтерами стирать белье, мыть пол, перестилать пациентов в любое отделение интенсивной терапии, где рук не хватает, особенно младшего медицинского персонала.

Думаю, что одни сутки или несколько часов работы в реанимации с пациентами COVID-19, с переполненными реанимациями, отделениями, которые были рассчитаны на 6 коек, как минимум имеют 9-12 пациентов. Несколько часов работы в таком отделении, и я думаю, что "атеизм ковидный" пройдет очень быстро.

И большая просьба к "атеистам COVID-19": пожалуй, не обращаться за помощью к медицинскому персоналу, а просто умирать дома... синея. Если вы не верите в COVID-19, то, пожалуйста, не обращайтесь к врачам.

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Автор
Сергей Дубров Сергей Дубров
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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