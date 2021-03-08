Коты, хомяки и коровы оказались разносчиками коронавируса – ученые

Не менее 44 вида животных попали под подозрение в способности заражаться коронавирусом SARS-CoV-2 (COVID-19) и распространять его, передавая человеку. Среди них домашний скот, питомцы и многие млекопитающие.

К такому выводу пришла группа китайских ученых, его также подтвердили эксперты Школы медицины Маунтин-Синай в Нью-Йорке (США). Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

Ученые изучали только один аспект передачи вируса. В частности, проанализировали, как работают у животных так называемые рецепторы ACE2, с помощью которых SARS-CoV-2 проникает внутрь клетки.

Ученые из Китая расширили список животных-разносчиков COVID-19

Особое внимание исследователи уделили животным, которые находятся в тесном контакте с человеком – это крупный и мелкий рогатый скот, домашние питомцы, обитатели зоопарков и аквариумов.

Так, выяснилось, что потенциально уязвимыми для вируса оказались лошади, кошки, козы, хомяки, быки и коровы, большие панды, леопарды, гориллы, кашалоты, дельфины, носороги и другие.

Но примечательно, что эти эксперименты проводились не на самих животных, а с культурами их клеток в лабораторных условиях. Поэтому неизвестно, как на самом деле они реагируют на SARS-CoV-2.

Однако исследователи из Китая считают: главный вывод их работы состоит в том, что круг животных, через которых в принципе возможно распространение коронавируса гораздо шире, чем считалось ранее.

До этого ученые выяснили, что естественным резервуаром нового коронавируса являлась популяция летучих мышей, а затем через промежуточного хозяина (чаще всего панголинов) вирус передался человеку. Китайские специалисты убеждены, что пути распространения могут быть гораздо более разнообразными, а условия для мутаций вируса оказались более благоприятными. Как известно, некоторое время назад выяснилось, что норки тоже болеют коронавирусом и способны передавать его людям. Так, в Дании были уничтожены миллионы этих пушистых зверьков. Но не из-за опасений, что через них могут заразиться люди, угрозой считалось появление новых более опасных штаммов вируса COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи из Центра геномной регуляции в Барселоне выяснили, что наибольшую вероятность заразиться COVID-19 cреди животных имеют хорьки. В меньшей мере инфекции также подвержены кошки и собаки.

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