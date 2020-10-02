Коронавирусом можно заразиться во второй раз: кто в группе риска и насколько опасен "рецидив"

Иммунологи рассказали, как будет протекать болезнь и какой будет реакция у иммунитета

Антитела к COVID-19начинают исчезать у переболевших примерно через три месяца после заражения

Повторное заражение коронавирусом возможно, и это уже доказали несколько зарегистрированных случаев в Украине

В Украине уже есть несколько зарегистрированных случаев повторного инфицирования коронавирусом. В частности, на днях второй раз COVID-19 заболела депутат от "Европейской Солидарности" Яна Зинкевич, а месяц назад с болезнью снова столкнулась медсестра из Черновцов.

Кто подвержен заражению коронавирусом повторно и какие могут быть последствия – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто в группе риска

Украинские иммунологи говорят, что второй раз коронавирусом могут заразиться люди, у которых слабый иммунитет, здоровье, которые часто чувствуют себя слабыми и по жизни болеют вирусными инфекциями. Мол, их иммунитет при вирусных инфекциях не является устойчивым и напряженным, особенно при COVID-19, который в целом является новым для человечества.

"Человеческая иммунная система не приспособлена к коронавирусу, это новый РНК-вирус и наш иммунитет вообще не имел к нему защиты. Поэтому повторное инфицирование вполне возможно, особенно для 30% населения, у которых по жизни слабая активность генно-иммунной защиты. Это те лица, которых вакцинируй, не вакцинируй, они болеют. Постоянно жалуются на слабость, иногда температурят. Вот они могут болеть второй и даже третий раз", – предположил один из известных украинских иммунологов Олег Назар.

При этом медики допустили, что повторное инфицирование может пройти значительно легче для организма, чем первое, благодаря клеткам иммунной памяти. То есть, заметив повторную вирусную угрозу, иммунитет выделяет антитела к ней значительно быстрее, чем когда сталкивается с ней впервые.

"Если человек заболел впервые, антитела появляются на третьи-четвертые сутки. А если он уже переболел или был вакцинирован, они появляются примерно через 18 часов после заражения. То есть иммунный ответ быстрее и человек вполне может легче перенести болезнь. Для того и вакцинация проводится, чтобы не антитела держались, а формировались клетки иммунной памяти, которые могут быстро синтезировали защиту при повторной угрозе", – объяснил Назар.

С таким мнением согласилась еще один иммунолог Алла Волоха. Мол, повторные заражения действительно могут протекать значительно легче благодаря антителам, которые достаточно быстро распознают угрозу.

"Повторных случаев еще не так много, поэтому пока не говорим о массовости. Но протекание действительно может быть легче, поскольку определенный иммунный ответ в организме человека-таки остается. Поскольку вирус новый, то группы риска до конца не изучены. Это могут быть те, кто часто болеет и не имеет длительного иммунитета и к другим инфекциям", – добавила иммунолог.

Антитела исчезают через 3 месяца?

Между тем канадские медики из Центра крови Гема-Квебек выяснили, что антитела к коронавирусу нового типа начинают исчезать у переболевших примерно через три месяца после заражения.

Эти данные подтвердили результаты предыдущих экспериментов американских ученых. Так, концентрация антител в организме тех, кто выздоровел, начала падать примерно на 88-ой день после заражения. Тогда как за следующие три недели она уменьшилась примерно на половину, а в результате где-то через три-четыре месяца антитела к COVID-19 почти полностью исчезали из организма переболевшего.

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