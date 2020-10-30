Коронавирус зимой может стать опаснее – ученые

В зимний период времени COVID-19 и другие вирусные заболевания быстрее распространяются при низких температурах. К тому же люди находятся основном в помещениях, где могут заражать друг друга при близком контакте.

Как пишет Conversation, также из-за отсутствия достаточного количества солнечного света, а это витамин D, иммунная система может ослабевать.

Отмечается, что такие болезни, как грипп, выживают и легче передаются в холодном и сухом воздухе. Поэтому вполне вероятно, что COVID-19, который имеет аналогичный размер и структуру, также передается больше при низкой температуре.

Медики рекомендовали для избегания возможного заражения соблюдать дистанцию и меры предосторожности, предоставленыпредоставленыпредоставленыпредоставленыМинздравом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали основной источник распространения COVID-19 в человеческом теле.

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