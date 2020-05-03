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/ Пульмонология

Коронавирус живет в организме даже после отрицательного теста: сделано тревожное открытие

18.6т
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Коронавирус COVID-19 может оставаться в организме человека даже после сдачи отрицательного ПЦР-теста.

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Как сообщает журнал Nature, об этом говорится в исследовании группы ученых из Военно-медицинского университета в городе Чунцине (Китай).

Коронавирус остается в организме даже после отрицательного теста

Коронавирус остается в организме даже после отрицательного теста

Ученые изучили ткани 78-летней женщины, которая умерла в больнице 14 февраля. Пациентка проходила лечение от пневмонии и других осложнений, вызванных коронавирусом. Ее состояние улучшилось, компьютерная томография не выявила существенных отклонений от нормы, а три последовательных ПЦР-теста на COVID-19 оказались отрицательными.

Женщину уже готовили к выписке, но она скоропостижно скончалась. Причиной смерти стал сердечно-сосудистый коллапс.

При вскрытии у пациентки обнаружили РНК коронавируса в легких. Патологические повреждения этого органа отвечали картине заболевания COVID-19.

Специалисты пришли к выводу, что отрицательный результат мазка из носоглотки может не отражать наличие вируса в тканях легких.

Они рекомендуют продлить время обсервации пациентов после лечения, применять ПЦР-обнаружение РНК коронавируса в легочных жидкостях и своевременно проводить повторное медицинское обследование, особенно пожилых людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, к летальному исходу при коронавирусе COVID-19 приводит аномальная свертываемость крови.

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Тема
Коронавирус
Теги
исследование вирус
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