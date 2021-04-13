Харьковчанин перенес COVID-19 в четвертый раз: врач рассказал о нетипичном случае

Дарья Дурова Пульмонология 23:49, 13.04.2021 Обновлено: 23:55, 13.04.2021

Один из жителей Харькова перенес COVID-19 четыре раза.

Об этом сообщил врач, заведующий терапевтического отделения Харьковской городской клинической больницы №17, где лечат больных коронавирусом, Роман Елисеев. Его слова во вторник, 13 апреля, процитировал Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Как пояснил медик, неоднократное заражение этого пациента коронавирусом поясняется его проблемами со здоровьем. Так, из-за сопутствующих нарушений в работе организма у украинца не вырабатывался иммунитет к новой инфекции.

Известно, что этот житель Харькова лечил COVID-19 в 17-й городской больнице.

"Один пациент переболел четыре раза. Через сопутствующие патологии не вырабатывались антитела. Его уже выписали", – рассказал заведующий отделением.

Антитела к коронавирусу

Напомним:

  • согласно последним исследованиям, коронавирусом можно заразиться несколько раз. Эти данные подтверждают и врачи, которые работают с инфицированными.

  • При этом вакцина Pfizer/BioNTech показала свою эффективность в течение шести месяцев после получения прививки.

  • Внештатный инфекционист Минздрава, профессор Ольга Голубовская ранее рассказала, что клиническая картина коронавирусной болезни в Украине радикально изменилась: в последнее время тяжело заболевают им люди все более молодого возраста, а осложнения у пациентов стали непредсказуемыми.

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Как писал OBOZREVATEL, недавно в Черниговской области Иван Давыденко, которому в феврале исполнилось 100 лет, поборол COVID-19 и был выписан из больницы.

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