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/ Пульмонология

Коронавирус вызывает у детей опасную патологию: под угрозой сердце

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В Великобритании врачи обратили внимание, что дети массово начали болеть патологией, похожей на синдром Кавасаки, которая может быть вызвана коронавирусом.

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Малыши начали жаловаться на боли в животе, у них обнаружили отеки сердца и "желудочно-кишечные" симптомы, пишет Daily Mail.

"За последние три недели по всему Лондону, а также в других регионах Великобритании наблюдалось явное увеличение числа детей всех возрастов с многосистемным воспалительным состоянием", – сообщается в статье.

Коронавирус вызывает у детей опасную патологию

Коронавирус вызывает у детей опасную патологию

gorod.dp.ua

Медики срочно начали изучать вопрос и применили к маленьким пациентам интенсивную терапию, ведь синдром грозит жизни детей. Пока неизвестно, много ли летальных случаев стали следствием именно похожей на синдром Кавасаки болезни.

Cиндром Кавасаки поражает артерии и вызывает сердечные заболевания. Он проявляется в виде болей в животе, рвоты, диареи, а также конъюнктивита, сыпи, шелушения кожи и поражения лимфоузлов и слизистых оболочек.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее врачи предупредили, что у людей с тяжелой формой COVID-19 может развиться серьезное расстройство нервной системы, известное как синдром Гийена-Барре, при котором иммунная система человека поражает собственные нервы.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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