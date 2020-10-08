Коронавирус усилил свойства инфицировать людей, – академик

Новый тип коронавируса SARS-CoV-2 за период пандемии в Украине и мире не стал слабее, а наоборот – его свойства инфицировать людей усилились.

Об этом в интервью "Фактам" заявил директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины академик Сергей Комисаренко. Отметим, что в начале октября в свет вышла его книга о новом вирусе "Мировой коронавирусный кризис".

"Это произошло за счет мутаций в структуре рибонуклеиновой кислоты, из которой состоит геном COVID-19. Если конкретнее – изменения произошли в шиповидном протеине, который находится на поверхности вируса и торчит из него, словно шип", – пояснил он.

Коронавирус в Украине не стал слабее

По его словам, если в марте коронавирус с такой мутацией составлял 30 процентов в популяции COVID-19, то теперь – более 90 процентов. Вполне возможно, предположил академик, что это и привело к значительному росту количества заболевших, который сейчас происходит не только в Украине, но и по всему миру.

При этом ученый подчеркнул, что, к счастью, мутация нового вируса не обернулась увеличением смертности от него и не усложнила протекание болезни.

Описание: Академик Сергей Комисаренко считает, что способность коронавируса инфицировать людей усилилась. Источник: Факты Alt:

"А также не привела к изменениям в структуре протеинов, против которых направлены испытываемые сейчас вакцины. Замечу, что мутации в коронавирусе происходят не очень часто – в нем есть механизмы, сдерживающие этот процесс", – подытожил Комисаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине с начала октября резко вырос прирост количества новых инфицированных коронавирусом к активным больным. Пик пришелся на второй день месяца, когда этот показатель достиг +20,59%.

8 октября в Украине зафиксировали рекордное количество новых больных COVID-19 – 5397. Всего в стране официально подтверждено подтверждены 244 734 случая коронавирусной инфекции.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин отметил, что стремительный рост заболеваемости коронавирусом в Украине не удастся остановить карантинными ограничениями, действующими на сегодняшний день. Он предположил возможный возврат к жесткому карантину в стране.

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