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/ Пульмонология

Коронавирус убил 21-летнюю активистку: друзья рассказали подробности трагедии

1.6т
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У 21-летней активистки Инны Волковой, которая умерла от редкого аутоиммунного заболевания Гиенна-Барре, спровоцированного коронавирусом, его симптомов не наблюдалось, в целом у нее было неплохое здоровье.

Об этом OBOZREVATEL рассказали друзья девушки, отметив, в позапрошлую субботу, 3 октября, у нее начали отказывать конечности, но симптомов простуды не было. Перед этим только болела шея, но родные подумали, что где-то продуло.

"У Инны отказало тело ниже шеи, КТ через два дня показало двустороннюю пневмонию, а тест подтвердил ковид. Лечащий невролог поставил диагноз "ковид с осложнением синдромом Гийена Барре". В течение последних двух недель врачи пытались сделать все возможное, но Инна впала в кому, а во вторник (20 октября. – ред), в 6.30 утра умерла", – рассказала подруга Инны Волковой Вероника Кобзиста.

По ее словам, у Инны не выдержало сердце. Перед тем, с десяти вечера начало скакать давление, впоследствии сердце прекратило качать кровь. Все, кто контактировал с Инной, сделали тест на наличие коронавируса, но он ни у кого не подтвердился.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черноморской больнице от COVID-19 умерла 68-летняя медсестра, городские больницы отказались ее принимать из-за отсутствия мест.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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