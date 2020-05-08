Коронавирус у детей: анестезиолог назвал главное отличие болезни

Дети сравнительно реже болеют новым типом коронавируса COVID-19, чем взрослые, и вообще легче переносят это заболевание.

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Поэтому им не так часто требуется госпитализация. Об этом в интервью DT.ua сообщил доктор медицинских наук, профессор-анестезиолог Владимир Корсунов.

"Дети тоже болеют. Но среди маленьких пациентов зафиксировано значительно меньше смертей от COVID-19, чем среди взрослых", – сказал он.

По словам медика, ключевое отличие состоит в том, что дети крайне редко болеют тяжело. В то же время это не означает, что у них не случаются осложнения этой болезни.

"Если у взрослых каждый пятый будет требовать госпитализации из-за развития пневмонии или более тяжелых состояний, то среди детей, по зарубежным данным, тяжело болеют только около 6%. Да и смертность значительно ниже", – объяснил Корсунов.

Как сообщал OBOZREVATEL, инфекционист Людмила Палатная отметила, что у детей протекание коронавируса напоминает респираторную инфекцию, но одновременно имеет отличительные симптомы, на которые следует обращать внимание родителям.

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