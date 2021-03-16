Степанов сказал, у скольких украинцев были побочные реакции на вакцину CoviShield

Незначительные побочные реакции после вакцинации от COVID-19 препаратом CoviShield в Украине зафиксировали у 0,5% привитых (всего 361 такой случай, из них только два, где требовался надзор врачей).

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью "Укринформу". При этом, отметил он, первую дозу препарата получили более чем 62 тысячи украинцев.

Что касается двух вакцинированных, за которыми после укола наблюдали врачи, то в одном случае это было начало анафилактического шока из-за аллергической реакции. Во втором – повышение температуры в течение двух суток.

"Такие реакции могут быть на любую вакцину, это иммунобиологический препарат, поэтому у человека, которому присущи аллергические реакции, такое может быть. 0,5% – это очень малое количество", – подчеркнул Степанов.

Также он пояснил, что получасовое наблюдение за пациентом после вакцинации необходимо именно для того, чтобы вовремя выявить развитие аллергии.

"30 минут человек находится под наблюдением. Потому что реакция немедленного типа проявляется в течение 20-30 минут. Далее уже такой реакции не будет. Но такую ​​реакцию очень быстро купируют медицинские работники", – сказал он.

Остальные реакций, которые были зафиксированы у привитых от COVID-19 людей, незначительны. Это или повышение температуры, или головная боль, или покраснение в месте введения вакцины, добавил министр.

Вакцина производства Индии CoviShield

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине за минувшие сутки, 15 марта, прививку от коронавируса сделали 8928 человек. С начала кампании вакцинации были привиты 62 083 украинца.

Опрос Центра Разумкова показал, что более половины украинцев (51,5%) не собираются вакцинироваться от коронавируса. 12% граждан намерены привиться в ближайшем будущем (или уже привиты). 16% опрошенных намерены это сделать, но позже.

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