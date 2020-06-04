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/ Пульмонология

Коронавирус содержит человеческий белок: ученые удивили открытием

4.9т
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Британские ученые обнаружили в коронавирусе вставку, идентичную части человеческого белка.

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Открытие сделали в ходе поиска уникальных последовательностей в белках SARS-CoV-2 с помощью искусственного интеллекта, сообщает lenta.ru.

В результате они были обнаружены там, где регулируется возможность входа коронавируса в человеческую клетку.

Коронавирус

Коронавирус

Сравнение со штаммами атипичной пневмонии SARS-CoV и подозреваемыми штаммами зоонозного происхождения показало, что SARS-CoV-2 приобрел последовательность вставки на участке S1/S2.

Ученые отмечают, что пептид RRARSVAS присутствует только в одном из более чем 20 тысяч человеческих белков – ENaC-ɑ. Его низкая активность на поверхности дыхательных путей приводит к нарушению реабсорбции жидкости. Такая патология была замечена у заболевших COVID-19 с острым респираторным дистресс-синдромом.

Возможно, вирус специально эволюционировал для имитации субстрата протеазы человека, предположили исследователи.

Ранее OBOZREVATEL писал, что команда ученых из Израиля в ходе исследования выяснили, что никотин "конкурирует" с коронавирусом за связывание с клетками в организме и блокирует его проникновение.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
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