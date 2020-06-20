Коронавирус съедает легкие: в сети показали снимки больных с COVID-19

Журналист канала "24 Украина" Андрей Булгаров обнародовал снимки людей, у которых подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

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На снимках, обнародованных на его странице в Facebook, показаны последствия влияния вируса на легкие (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Последствия влияния коронавируса на организм Facebook Андрея Булгарова

"Меня задолбало пояснять на словах всяким неверующим в COVID-19, что все на самом деле очень серьезно. Поэтому попросил папу, который давно на пенсии, но продолжает работать в районной больнице врачом-рентгенологом, прислать мне снимки больных, у которых официально подтверждён COVID-19. В общем, вот как коронавирус постепенно съедает легкие. А если по научному, вызывает двустороннюю полисегментарную пневмонию", – пояснил написал Булгаров.

Последствия влияния коронавируса на организм Facebook Андрея Булгарова

Он добавил, что современная медицина почти не контролирует протекание болезни.

"Да, ношение маски не гарантирует того, что вы не заболеете, но таким образом вы существенно усложните попадание вируса в ваш организм", – отметил журналист.

Последствия влияния коронавируса на организм Facebook Андрея Булгарова

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Василий Купрейчик рассказал, что поражение легких является только первым ударом, потому что коронавирус в итоге поражает и другие органы человека.