Коронавирус повреждает мозг: ученые заявили о критической опасности инсульта

Осложнения при коронавирусе могут вызвать инсульт и повреждение головного мозга у шести из десяти пациентов, которые находятся в критическом состоянии в больнице.

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К такому выводу пришли британские исследователи, просмотрев данные о 125 тяжелобольных людей с COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что во время пребывания в медучреждении у 62% пациентов наблюдался приступ инсульта, в то время как почти у трети развились психоз или симптомы, похожие на деменцию (безумие).

COVID-19 приводит к тяжелым последствиям для здоровья пациента

Ученые объясняют, что у пациентов развиваются опасные сгустки крови, которые могут вызвать смертельные инсульты, если они мигрируют в мозг и перекрывают его кровоснабжение. По мнению специалистов, они вызваны сильным воспалением при коронавирусной инфекции.

Также считается, что это воспаление в главных артериях, ведущих к мозгу, является причиной психиатрических проблем, наблюдаемых у некоторых пациентов.

Ученые из университетов Ливерпуля, Саутгемптона, Ньюкасла и Лондонского университетского колледжа признают, что их исследование слишком мало, чтобы делать твердые выводы. По словам специалистов, нельзя исключить возможность того, что эти люди жили с такими недиагностированными заболеваниями ранее.

"Это напоминает нам, что COVID-19 – больше, чем респираторная инфекция, и что нам нужно рассмотреть его связь с целым рядом других заболеваний. Тем не менее, поскольку это только серия сообщений о случаях пациентов, которых видели специалисты больниц определенного типа, мы не можем быть уверены, что эти заболевания на самом деле были вызваны коронавирусом или просто происходили одновременно", – подчеркнули рецензенты исследования, которое все еще продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, с началом пандемии коронавируса пациенты стали все чаще жаловаться на "странные симптомы", которые медики называют паническими атаками.