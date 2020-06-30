Коронавирус поражает почки: ученые предупредили о пагубных последствиях COVID-19

Марина Лисничук Пульмонология 08:27, 30.06.2020 Обновлено: 08:27, 30.06.2020

Новый тип коронавируса оказывает пагубное влияние не только на легкие, но и на работу почек зараженного человека.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

К такому тревожному выводу пришли ученые из Франции. Об этом сообщает RFI.

Отмечается, почки страдают в 80% случаев заболевания COVID-19. По словам специалистов, на это указывает потеря белка, глюкозы и фосфатов в моче пациентов.

Коронавирус пагубно влияет на почки

Как подчеркивают ученые, коронавирус может действовать на почечные канальцы. Причем такая ситуация несет очень серьезные последствия для организма.

Среди них указывают на возникновение болей в костях и снижение их плотности, повышение кислотности крови, а также частое мочеиспускание, усиление жажды и физическую слабость.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, медики заявляют, что каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от долговременного повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.

Комментировать
Здоровье Пульмонология

Смотрите также

Филарет заговорил о новом томосе и отказе от ПЦУ

Депутат Николаевского облсовета заявил о самоубийстве жены: все детали

В "Театре на Подоле" отказались общаться на русском: возмущенный зритель обвинил его "в дерзости"

На Одесщине избили руководство нацпарка "Тузловские лиманы". Фото

В посольстве Украины в Великобритании напомнили российским дипломатам, чей Крым