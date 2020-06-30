Коронавирус поражает почки: ученые предупредили о пагубных последствиях COVID-19
Новый тип коронавируса оказывает пагубное влияние не только на легкие, но и на работу почек зараженного человека.
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К такому тревожному выводу пришли ученые из Франции. Об этом сообщает RFI.
Отмечается, почки страдают в 80% случаев заболевания COVID-19. По словам специалистов, на это указывает потеря белка, глюкозы и фосфатов в моче пациентов.
Как подчеркивают ученые, коронавирус может действовать на почечные канальцы. Причем такая ситуация несет очень серьезные последствия для организма.
Среди них указывают на возникновение болей в костях и снижение их плотности, повышение кислотности крови, а также частое мочеиспускание, усиление жажды и физическую слабость.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, медики заявляют, что каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от долговременного повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.