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/ Пульмонология

Коронавирус поражает почки: ученые предупредили о пагубных последствиях COVID-19

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Новый тип коронавируса оказывает пагубное влияние не только на легкие, но и на работу почек зараженного человека.

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К такому тревожному выводу пришли ученые из Франции. Об этом сообщает RFI.

Отмечается, почки страдают в 80% случаев заболевания COVID-19. По словам специалистов, на это указывает потеря белка, глюкозы и фосфатов в моче пациентов.

Коронавирус пагубно влияет на почки

Коронавирус пагубно влияет на почки

Как подчеркивают ученые, коронавирус может действовать на почечные канальцы. Причем такая ситуация несет очень серьезные последствия для организма.

Среди них указывают на возникновение болей в костях и снижение их плотности, повышение кислотности крови, а также частое мочеиспускание, усиление жажды и физическую слабость.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, медики заявляют, что каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от долговременного повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Исследование ученых
Место
Франция
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