Коронавирус меняет ДНК: Богомолец объяснила повторное заражение

Коронавирус переформатирует клетку ДНК человека, она перестает распознавать его как угрозу и не формирует иммунитет.

В этом заключается причина повторного заражения COVID-19, рассказала в эфире ObozTV заслуженная врач Украины Ольга Богомолец.

"Повторное заражение зависит от того, что организм человека перестает помнить и не формирует стойкий иммунитет. Клетка забывает, что была такая вирусная инфекция и начинает заново с ней бороться", – объяснила врач.

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Она констатировала, что вирусы стараются быть "умнее" людей. "Но в любой эпидемии надо быть оптимистами. Да, вирусы и бактерии иногда приводят к смертности, но не было такого, чтобы мы их не победили и не уничтожили. Поэтому все равно победа будет за нами", – заверила Богомолец.

Как писал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Юрий Жигарев заявил, что случаи повторного заражения коронавирусом не могут носить массовый характер. По его словам, шансы людей, переболевших COVID-19, заразиться им снова, "достаточно невысоки".