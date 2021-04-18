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/ Пульмонология

Ученый объяснил, от чего зависит тяжелое течение COVID-19

3.9т
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Малое количество Т-лимфоцитов, то есть слабый клеточный иммунитет, связано с тяжелым течением COVID-19 в случае заражения.

Об этом заявил патофизиолог и генетик, доктор медицинских наук Виктор Досенко в интервью Zn.ua. Он указал, что исследование, подтверждающее это, было опубликовано в журнале СЕLL.

"Тяжесть протекания COVID – четкий признак малого количества лимфоцитов. Это называется лимфопения, бедность лимфоцитами. Ее наличие свидетельствует о том, что все в течении болезни будет очень плохо", – сказал он.

COVID-19

COVID-19. Источник: pexels.com

pexels.com

Профессор и руководитель отдела общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А. Богомольца НАН Украины также считает, что выздоровление человека от коронавируса зависит не от наличия антител в его организме.

"Были опубликованы исследования, где на графиках четко показано, что тяжелое течение COVID сопровождается почти полным отсутствием лимфоцитов.

Куча антител, а человек умирает! Почему? Потому что без клеточного иммунитета мы беззащитны перед любой вирусной болезнью", – сказал генетик.

Досенко пошутил, что "когда мы постоянно говорим об антителах, то это обижает лимфоциты".

"Они фактически спасли человека от COVID, а вся слава досталась антителам. Это несправедливо и не соответствует научным фактам", – отметил ученый.

Виктор Досенко
Виктор Досенко. Источник: Вести. Репортер

Как ранее писал OBOZREVATEL, специалисты из Университета Техаса в Далласе (США) разработали датчик пота, который действует как система раннего предупреждения о надвигающемся "цитокиновом шторме" при коронавирусе и других инфекциях.

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Автор
Дарья Дурова Дарья Дурова
Темы
Исследование ученых Лечение коронавируса в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус Академия наук Украины
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