Остается в воздухе: ученые уточнили опасность передачи COVID-19

Капли слюны, которые генерируются во время вещания бессимптомными носителями COVID-19, действительно считаются вероятным способом передачи этого заболевания.

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По мнению группы ученых из Университета Пенсильвании и Национального института здравоохранения США, это означает, что вирус может распространяться в ограниченном пространстве. Об их исследовании пишет Science Times.

Отмечается, что специалисты использовали высокочувствительные наблюдения лазерного рассеяния света, чтобы визуализировать капли, образованные во время повторяющихся фраз участников.

Для эксперимента один из ученых повторял в течение 25 секунд в коробку высотой 60 см фразу "Stay healthy" (англ. Будьте здоровы). Выяснилось, что в закрытой среде тысячи капель, которые возникают во время громкой речи, могут оставаться в воздухе от 8 до 14 минут.

По словам ученых, это подтверждает тот факт, что вирус может распространяться по воздуху в ограниченном пространстве. В то же время на вероятность передачи коронавируса влияет также размер самих капель.

Со своей стороны в Центрах по контролю и профилактике заболеваний указывают, что эти капли могут попасть в рот или нос людей, находящихся поблизости, или могут проникнуть в легкие. А это значит, что распространение вероятно, когда человек находится в пределах 180 см от другого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайские ученые пришли к выводу, что COVID-19 может передаваться от инфицированного человека к здоровому на расстоянии до 4,5 метра.

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