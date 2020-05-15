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/ Пульмонология

Коронавирус остается в воздухе: ученые уточнили опасность передачи

20.6т
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Капли слюны, которые генерируются во время вещания бессимптомными носителями COVID-19, действительно считаются вероятным способом передачи этого заболевания.

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По мнению группы ученых из Университета Пенсильвании и Национального института здравоохранения США, это означает, что вирус может распространяться в ограниченном пространстве. Об их исследовании пишет Science Times.

Отмечается, что специалисты использовали высокочувствительные наблюдения лазерного рассеяния света, чтобы визуализировать капли, образованные во время повторяющихся фраз участников.

Остается в воздухе: ученые уточнили опасность передачи COVID-19

Для эксперимента один из ученых повторял в течение 25 секунд в коробку высотой 60 см фразу "Stay healthy" (англ. Будьте здоровы). Выяснилось, что в закрытой среде тысячи капель, которые возникают во время громкой речи, могут оставаться в воздухе от 8 до 14 минут.

По словам ученых, это подтверждает тот факт, что вирус может распространяться по воздуху в ограниченном пространстве. В то же время на вероятность передачи коронавируса влияет также размер самих капель.

Со своей стороны в Центрах по контролю и профилактике заболеваний указывают, что эти капли могут попасть в рот или нос людей, находящихся поблизости, или могут проникнуть в легкие. А это значит, что распространение вероятно, когда человек находится в пределах 180 см от другого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайские ученые пришли к выводу, что COVID-19 может передаваться от инфицированного человека к здоровому на расстоянии до 4,5 метра.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
США
Тег
вирус
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