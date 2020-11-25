Коронавирус остается на поверхности пленкой: ученые уточнили опасность передачи

Она прилипает к поверхности и некоторое время может оставаться заразной при прикосновении

Но вирус выживает, потому что высохшая капля превращается в пленку

Более 99,9% жидкости в каплях COVID-19 испаряется за считанные минуты

Частицы, содержащие коронавирус от чихания и кашля, которые попадают на поверхность, могут оставаться заразными в течение нескольких часов.

А все потому, что вода в капле испаряется и превращается в микроскопическую пленку, похожую на блин. Об этом свидетельствуют исследования индийских ученых, которые приводит Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам специалистов, в результате такого преобразования более 99,9% жидкости в капле исчезают в течение нескольких минут, при этом вирус выживает в защитной пленке из оставшейся жидкости. Крошечные частицы удерживают пленку толщиной всего в несколько нанометров, цепляясь за поверхность и замедляя процесс испарения. Полностью исчезает она только в зависимости от материала, на который попала.

Коронавирус остается на поверхности пленкой

Например, по данным исследователей, на нержавеющей стали и меди COVID-19 живет 24 и 16 часов соответственно. А вот на полипропилене он может оставаться больше 150 часов, на стекле – более 80 часов.

Пленка (внизу) покрывает такую же поверхность, как и капля (вверху), с тем же радиусом и начальным углом наклона

Ученые подчеркивают, что такие цифры основаны на экспериментах, проведенных в лабораторных условиях. Их провели профессора университета Бомбея Раджниш Бхардвадж и Амит Агравал, которые специализируются на использовании компьютерного моделирования и физики, чтобы понять, как капли COVID-19 могут распространять болезнь.

Специалисты рекомендуют регулярно чистить поверхности, чтобы убедиться, что на них нет коронавируса.

Частицы коронавируса, которые попадают на поверхность, остаются заразными в течение нескольких часов. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи пришли к выводу, что дерматологические симптомы COVID-19 могут наблюдаться даже после выздоровления. У некоторых пациентов поражение кожи на пальцах ног, так называемые "ковидные пальцы" сохраняется более 150 дней.

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