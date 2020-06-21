Коронавирус ослабевает и вскоре может исчезнуть, – врач из Италии

Новый тип коронавируса (COVID-19) постепенно ослабевает и вскоре может вымереть сам по себе, даже без применения вакцины.

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С таким заявлением выступил один из лучших итальянских врачей профессор Маттео Бассетти, за что подвергся критике со стороны коллег. Об этом сообщает Daily Mail.

В частности, эксперт из Италии убежден, что коронавирус, который некогда был "агрессивным тигром", ослабел и стал больше похож на "дикую кошку".

Врач из Италии Маттео Бассетти считает, что коронавирус может исчезнуть сам по себе

По мнению профессора, вирус "изменяется в серьезности", ведь теперь пациенты спокойно переносят симптомы инфекции, которые еще в начале пандемии приводили к смертям.

"Если ослабление вируса верно, COVID-19 может даже исчезнуть без вакцины, став настолько слабым, что вымрет сам по себе", – утверждает заявил он.

Отмечается, что в последние месяцы ведущий итальянский врач не раз говорил, что пациенты с коронавирусом, по его наблюдениям, чувствуют себя намного лучше, чем инфицированные еще в начале эпидемии в Италии.

Профессор Бассетти предполагает, что это может быть из-за генетической мутации в вирусе, делающей его менее смертоносным. А также из-за улучшенного лечения или того, что люди не заражаются такими большими группами благодаря придерживанию правил социального дистанцирования.

Однако другие ученые ответили скептически на такие убеждения врача, сказав, что нет никаких научных доказательств того, что вирус вообще изменился.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 вступила в новую фазу, более опасную, чем предыдущая.

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