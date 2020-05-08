Новый тип коронавируса COVID-19, который с начала пандемии унес жизни более 270 тысяч людей на планете, заболевание тяжелое и соединенное с более высокими рисками смерти, чем ОРВИ или грипп.

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Об этом в интервью DT.ua сообщил доктор медицинских наук, профессор-анестезиолог Владимир Корсунов. По его словам, средний показатель смертности от нового вируса в мире составляет шесть процентов.

"Ни одно из существующих респираторных вирусных заболеваний не дает таких высоких показателей. Даже при гриппе смертность значительно ниже одного процента. К тому же до сих пор не совсем понятно, как прогнозировать развитие событий. Теоретически, мы знаем, что люди в возрасте 60+, с сопутствующими патологиями, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и т. д. имеют более высокие показатели смертности. Но болеет и молодежь. И умирает тоже", – отметил он.

Коронавирус опаснее гриппа

Медик подчеркнул, что до сих пор не совсем понятно, как коронавирус повреждает организм человека, и в каком направлении действовать. И даже очень качественные аппараты ИВЛ в высококвалифицированных отделениях интенсивной терапии позволяют спасти не более 20-30% тяжких пациентов.

В то же время специалисты акцентируют внимание на том, что вирус поражает не так легкие, как кровь. В частности, уничтожает гемоглобин, "вырезает" из его молекулы железо, которое накапливается в легочных макрофагах, клетках иммунной системы.

"Так запускается очень сильный воспалительный процесс. Поэтому, возможно, речь идет о химическом пневмоните, а не о вирусном поражении легочной ткани. Плюс снижение транспорта кислорода: эритроциты не могут его присоединить, как при отравлении угарным газом, например. Когда угарный газ соединяется с гемоглобином, тот больше не присоединяет кислород. Это то, что сейчас обсуждается. К чему придут, непонятно", – предполагает Корсунов.

Коронавирус опаснее гриппа

Он напомнил, что в настоящее время нет четких рекомендаций по терапии этого заболевания. Зато существует очень много противоречивых версий и дискуссий относительно тех или иных препаратов для лечения коронавируса.

"В Украине нет таких препаратов, как ремдесивир. И нет качественных исследований, которые бы позволили понять, есть ли смысл их назначать, действительно ли они снижают смертность. То есть лекарств от COVID-19 на данный момент нет. И профилактики в виде вакцины – тоже. Поэтому коронавирус значительно отличается от других известных ОРВИ", – добавил медик.

Он подчеркнул, что грипп лечится озельтамивиром: чем раньше его дал, тем больше шансов не заболеть тяжело. И то, что этот препарат помогает, является доказанным фактом.

"Здесь же нет таких лекарств. Русская рулетка. Как судьба распорядится. Какую вирусную нагрузку получил организм, как быстро будет реплицироваться вирус? К сожалению, этого невозможно ни предвидеть, ни просчитать", – подытожил Корсунов.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко призвал украинцев сделать осенью обязательную прививку от сезонного гриппа, чтобы избежать одновременных вспышек этого заболевания и коронавируса COVID-19.

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