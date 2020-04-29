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/ Пульмонология

Коронавирус не исчезнет: китайские ученые дали важный прогноз для человечества

4.9т
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Ученые из Китая предупредили, что коронавирус никуда не исчезнет и станет сезонным заболеванием, подобным гриппу.

Своими выводами поделилась группа китайских вирусологов и медицинских исследователей из Пекина, пишет Daily Mail.

"Скорее всего, это эпидемия, которая долгое время уже сосуществует с людьми, станет сезонной и будет поддерживаться в человеческом теле", – заявил директор Института биологии патогенов в Китайской академии медицинских наук Чжин Ци.

Коронавирус не исчезнет: китайские ученые дали важный прогноз

Коронавирус не исчезнет: китайские ученые дали важный прогноз

patrika.com

По словам ученых, в дальнейшем будет еще больше бессимптомных больных, которые будут массово распространять вирус, что будет практически невозможно отследить.

Кроме того, китайские исследователи также уточнили, что они не нашли доказательств того, что распространение вируса замедлится летом.

Начальник отдела инфекционных заболеваний Первой больницы Пекинского университета Ван Гуйцян объяснил это тем, что вирус чувствителен к теплу, но он подвергается воздействию температуры 56 градусов по Цельсию в течение 30 минут, а погода никогда не станет такой жаркой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее японский врач-инфекционист Сато Акихиро заявил, что по худшему прогнозу коронавирус станет сезонным заболеванием и после окончания пандемии будет атаковать каждый год.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Тег
вирус
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