Коронавирус "научился" проникать в сердце: последствия могут быть смертельными

Среди тех, кто умерли после заражения COVID-19, более 60% имели вирус в сердечной мышце

Так, более 75% выживших имели высокий уровень белка в крови, который обычно указывает на то, что пациент перенес сердечный приступ

Ученые обнаружили тревожные признаки поражения сердца у людей, которые выжили или умерли от COVID-19

Новый тип коронавируса, влияние которого на многие органы заразившегося человека давно доказано учеными, способен сильно поражать сердце, что может привести к летальному исходу.

К такому выводу пришли специалисты из Германии, которые провели два независимых исследования. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, первое исследование под руководством ученых из Университетской клиники Франкфурта было посвящено оценке показателей здоровья сердца у 100 человек, переживших коронавирусную инфекцию.

Коронавирус поражает сердце

Пятьдесят участников этого эксперимента были здоровы до заражения COVID-19, еще 57, которые были похожими (с точки зрения возраста, расы и пола), имели факторы риска возникновения проблем с сердцем.

Исследователи увидели признаки повреждения сердца на МРТ, взятых у 78 из 100 выживших пациентов. Почти у 76% они заметили высокие уровни белка под названием тропонин, сравнимые с тем, которые наблюдается у человека, перенесшего сердечный приступ.

Еще у 60 участников были признаки воспаления сердца, хотя в среднем прошел только 71 день после того, как у них диагностирова коронавирус.

Во втором исследовании ученые из Университетского сердечно-сосудистого центра в Гамбурге проанализировали ткани сердца 39 человек, умерших после заражения COVID-19. Более половины из них имели высокие уровни вируса в своих сердцах.

Стрелки указывают на области сердца выживших после COVID-19, которые стали более толстыми и воспаленными после заражения

"Эти новые данные предоставляют интригующие доказательства того, что COVID-19 связан, по крайней мере, с некоторым компонентом повреждения миокарда, возможно, в результате прямой вирусной инфекции сердца", – поясняют ученые.

Они добавили, что если дальнейшие исследования продолжат предоставлять аналогичные результаты, пандемия COVID-19 может спровоцировать волну сердечных заболеваний.

"Если это произойдет, тогда кризис коронавируса не уменьшится, а вместо этого переместится на новый уровень сердечной недостаточности и других хронических сердечно-сосудистых осложнений", – отмечают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, при коронавирусе и сердечном приступе может проявиться похожий симптом – одышка. В пресс-службе Британского фонда сердца (BHF) объяснили, как различить эти заболевания.

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