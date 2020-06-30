Коронавирус мутировал и стал в 10 раз заразнее, – ученые

Исследование показало, что мутировавшая версия коронавируса (COVID-19) более заразна, потому что она "не ломается" так часто, находясь внутри тела.

Специалисты из Исследовательского института Скриппса во Флориде выяснили, что мутация под названием D614G дает вирусу большее количество остроконечных белков, используемых им для проникновения, а также делает эти белки более стабильными, облегчая тем самым процесс попадания вируса в клетки, передает Daily Mail.

В результате вирус стал примерно в 10 раз более заразен, чем в самом начале пандемии.

Ученые отметили, что именно эта мутация стала доминирующим штаммом у COVID-19 в Великобритании, США, Канаде и Италии.

Как отметил председатель научного центра Access Health International Уильям Хезелтайн, результаты эксперимента, возможно, объясняют столь стремительное распространение вируса в Америке. При этом ученый также подчеркнул, что результаты исследования могут свидетельствовать о том, что мутации могут не только увеличивать опасность вируса, но и напротив, снижать ее.

Ведущий исследователь исследования института Скриппса, доктор Хайрюн Чо, заявил, что мутация, по-видимому, "компенсировала" слабость белка "шипа" в прошлом.

"Эпидемиологическое исследование объясняет, почему распространение [варианта G] в Европе и США было очень быстрым. Это было не просто случайностью. Интересный вопрос заключается в том, почему вирусы, несущие более стабильный SG614, кажутся более передаваемыми, не приводя к значительной разнице в тяжести заболевания. Возможно, что более высокие уровни функционального белка S, наблюдаемые с SG614, увеличивают вероятность передачи от хоста к хосту, но другие факторы ограничивают скорость и эффективность репликации внутри хоста", – заявил он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что мутация коронавируса, обнаруженная на оптовом рынке в Пекине, более заразна, чем найденный в Ухане вирус.

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