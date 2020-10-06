Коронавирус может жить на коже человека 9 часов: ученые указали на важность мытья рук

Новый тип коронавируса (COVID-19) может жить на коже человека на протяжении примерно девяти часов, что в четыре раза дольше, чем вирус гриппа А.
Это выяснила команда ученых из Медицинского университета префектуры Киото в Японии, передает Daily Mail. По их словам, такая информация может помочь в разработке подходов к предотвращению передачи инфекции через контакт и показывает, насколько важно мыть руки.
В ходе лабораторных экспериментов специалисты протестировали человеческую кожу из образцов судебно-медицинской экспертизы. В противном случае ее бы все равно использовали для кожных трансплантатов, а они, поясняют ученые, прибегли к этому, чтобы не заразить здоровых добровольцев.
Так, клетки кожи были смешаны с образцами COVID-19 и вируса гриппа А, который также распространяется воздушно-капельным путем и при контакте с людьми.
Результаты показали, что вирус гриппа живет на коже примерно 1,8 часа. Тогда как время выживания коронавируса составило около девяти часов, что в четыре раза больше, чем у штамма гриппа.
"Эти результаты показывают, что SARS-CoV-2 имеет заметно более высокую стабильность на коже человека. При смешивании со слизью из образцов верхних дыхательных путей коронавирус жил около 11 часов по сравнению с 1,69 часами для вируса гриппа", – отметили исследователи.
Они добавили, что после эксперимента оба вируса были полностью инактивированы в течение 15 секунд с помощью дезинфицирующего средства для рук, содержащего 80% спирта.
Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты Йельского университета (США) предположили, что обычная простуда может помочь предотвратить заболевание коронавирусом благодаря выработке интерферона.
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