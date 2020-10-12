Коронавирус может "жить" на деньгах и телефонах 28 дней – исследование

Частицы вируса COVID-19 в течение 28 дней могут выживать и "процветать" в более холодных температурах на банкнотах, а также стеклянных и стальных поверхностях, например, как в мобильных телефонах.

К такому выводу пришли специалисты австралийской Организации научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO). Как сообщает Daily Mail, в результате много магазинов в крупных городах страны перешли на варианты безналичной оплаты, чтобы остановить распространение вируса.

"При 20°С, примерно комнатной температуре, мы обнаружили, что вирус был чрезвычайно устойчивым, выживая в течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло на экранах мобильных телефонов и пластиковые банкноты", – пояснила заместитель директора Австралийского центра готовности к заболеваниям Дебби Иглз.

Ученые говорят, что COVID-19 способен выживать на поверхности денег и телефонов

По ее словам, результаты подчеркнули то, насколько устойчив коронавирус, особенно по сравнению с вирусом гриппа A, который может выжить только при аналогичных обстоятельствах в течение 17 дней.

Отмечается, что на бумажных банкнотах COVID-19 сохраняется дольше, чем на пластиковых. Исследователи сделали такие выводы, высушив вирус в искусственной слизи на различных тестовых поверхностях в концентрациях, обнаруженных у инфицированных пациентов.

Так, в течение месяца COVID-19 был проанализирован и повторно изолирован, чтобы определить степень его выживаемости. Тестирование показало, что это время значительно сократилось, когда температура поднялась выше 30-40°С.

SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, на некоторых поверхностях сохраняется на 11 дней дольше, чем грипп

Известно, что к экспериментам присоединились уже десятки крупных магазинов в Сиднее и Мельбурне – людей заставляют расплачиваться за покупки с помощью бесконтактных карт. И последнее исследование потребительских платежей показало, что использование наличных средств упало до 27 процентов от всех транзакций.

"Наши результаты показывают, что SARS-CoV-2 может оставаться заразным на поверхностях в течение длительных периодов времени, что усиливает необходимость в таких передовых методах, как регулярное мытье рук и чистка поверхностей", – подчеркнула Дебби Иглз, отметив, что такие действия будут способствовать принятию в стране ответных мер на распространение COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, новое исследование показало, что коронавирус не распространяется через дверные ручки или выключатели. По словам профессора медицины Калифорнийского университета Моники Ганди, любой вирус, оставленный на поверхности, обычно недостаточно силен, чтобы вызвать заболевание.

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