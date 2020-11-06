Коронавирус может усугублять проблемы со слухом, – врачи

Ученые обнаружили, что некоторые люди могут испытывать потерю слуха и шум в ушах в течение нескольких месяцев после заражения коронавирусом.

Исследование проведено в Университете Англия Раскин в Великобритании, пишет MedicalXpress.

Изучение симптомов длительного COVID-19 выявило признак, который может наблюдаться длительное время после выздоровления. Внимание ученых было сосредоточено на людях с уже существующим тиннитусом.

Тиннитус – состояние, характеризующееся свистом, звоном, гудением и шипением в ухе – может быть вызвано множеством факторов, включая воздействие громких звуков, повреждение внутреннего уха и стресс.

Однако небольшое количество участников сообщили, что это состояние появилось вместе с первыми симптомами коронавируса. По мнению исследователей, в некоторых случаях ухудшение слуха может быть длительным симптомом COVID-19.

Так, 40% респондентов с коронавирусом сообщили об усилении шума в ушах, 54% – не заметили изменений и 4% – отметили улучшение состояния.

Исследование также показало, что стрессовые факторы, такие как страх заразиться ковидом, финансовые проблемы, одиночество и проблемы со сном, сделали шум в ушах более неприятным у 32% респондентов.

MedOboz ранее сообщал, что коронавирус способен повреждать мозг, вызывая нейрокогнитивные изменения. Ученые предполагают, что делирий вместе с высокой температурой может быть ранним маркером болезни.