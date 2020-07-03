Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.

Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, советник Белого дома по вопросам здравоохранения Энтони Фаучи в интервью медицинскому журналу JAMA Netwok, опубликованном на YouTube-канале издания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По его убеждению, мутация увеличивает концентрацию вируса в организме.

"На этот счет ведутся споры, но я считаю, что полученные данные говорят нам о том, что существует определенная мутация, которая ускоряет репликацию вируса и увеличивает его концентрацию в организме", – заявил инфекционист и подчеркнул, что вместе с тем, ученые пока не подтвердили, что в результате мутации вирус станет опаснее для инфицированного.

Специалист добавил, что американская фармацевтическая компания Moderna приступит к третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса в конце июля. В таком случае есть вероятность того, что к началу 2021 года ученые будут иметь уверенность в том, что вакцина безопасна и эффективна.

Напомним, ранее Фаучи заявил, что жителям США нельзя полагаться на создание доступной вакцины от COVID-19. Вместо этого необходимо соблюдать карантинные меры, иначе количество ежедневных случаев заражения может вырасти до 100 тысяч.

Ранее OBOZREVATEL писал, что мутация коронавируса, обнаруженная на оптовом рынке в Пекине, более заразна, чем найденный в Ухане вирус.

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