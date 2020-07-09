Коронавирус может привести к повреждению мозга, − ученые

Карина Бондаренко Пульмонология 03:00, 9.07.2020

Коронавирус может привести к тяжелым неврологическим осложнениям, включая воспаление, психоз и бред.

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Об этом свидетельствует исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона, пишет Reuters.

Они описали 43 случая пациентов с COVID-19, которые перенесли временную дисфункцию мозга, инсульт, повреждение нерва или другие серьезные поражения мозга. Таким образом нейробиологи зафиксировали новые доказательства его влияния на мозг.

"Меня беспокоит то, что сейчас у нас миллионы людей с COVID-19. И если через год у нас будет десять миллионов выздоровевших людей, и у этих людей будет когнитивный дефицит, то это повлияет на их способность работать и способность заниматься повседневной деятельностью", − заявил Эдриан Оуэн, нейробиолог из Канады.

По его словам, новые данные подчеркивают необходимость проведения подробных исследований и сбора данных для оценки распространенности неврологических и психиатрических осложнений коронавируса.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ученые установили, что является главной причиной развития тяжелой формы COVID-19 и смерти зараженных пациентов.

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