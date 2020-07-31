Коронавирус может повредить слух: страдает каждый восьмой
Ученые из Манчестерского университета Великобритании утверждают, что коронавирус может вызывать проблемы со слухом.
К такому выводу они пришли, проведя наблюдение за пациентами с COVID-19, у которых наблюдались такие последствия заражения. Об этом сообщает Daily Mail.
В ходе исследования британские аудиологи отслеживали 121 взрослого пациента с коронавирусной инфекцией. На проблемы со слухом жаловался каждый восьмой из них.
Так, 16 человек ответили, что их слух ухудшился через несколько недель после выписки. Восемь пациентов заявили, что плохо слышат, и еще столько же – что испытывают звон в ушах. Примечательно, что средний возраст пациентов, сообщивших о проблемах со слухом, составлял 64 года.
Исследователи отметили, что и другие вирусные заболевания, такие как корь, эпидемический паротит и менингит, тоже могут вызвать потерю слуха. Тогда как другие коронавирусы способны повредить важные нервы, несущие информацию в мозг и из него.
"Поэтому теоретически возможно, что COVID-19 может вызвать проблемы с частями слуховой системы, включая среднее ухо или улитку внутреннего уха", – поясняет ведущий исследователь профессор Кевин Манро.
Ученые из Манчестерского университета утверждают, что требуется провести больше исследований, чтобы определить причину связи коронавируса с проблемами слуха.
"Хотя мы достаточно уверены в различии ранее существовавших и недавних изменений слуха у пациентов и шума в ушах, но призываем к осторожности. Возможно, что другие факторы, помимо COVID-19, могут влиять на уже существующую потерю слуха", – добавил Манро.
По словам профессора, к ним могут относиться стресс и тревога, использование масок для лица, которые затрудняют общение, а также применяемые для лечения COVID-19 лекарства, которые могут повредить ухо, или другие факторы, связанные с тяжелым заболеванием.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Германии отметили, что новый тип коронавируса, влияние которого на многие органы заразившегося человека давно доказано учеными, способен сильно поражать сердце, что может привести к летальному исходу.