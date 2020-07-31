Коронавирус может повредить слух: страдает каждый восьмой

Ученые из Манчестерского университета Великобритании утверждают, что коронавирус может вызывать проблемы со слухом.

К такому выводу они пришли, проведя наблюдение за пациентами с COVID-19, у которых наблюдались такие последствия заражения. Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе исследования британские аудиологи отслеживали 121 взрослого пациента с коронавирусной инфекцией. На проблемы со слухом жаловался каждый восьмой из них.

Коронавирус вызывает проблемы со слухом

Так, 16 человек ответили, что их слух ухудшился через несколько недель после выписки. Восемь пациентов заявили, что плохо слышат, и еще столько же – что испытывают звон в ушах. Примечательно, что средний возраст пациентов, сообщивших о проблемах со слухом, составлял 64 года.

Исследователи отметили, что и другие вирусные заболевания, такие как корь, эпидемический паротит и менингит, тоже могут вызвать потерю слуха. Тогда как другие коронавирусы способны повредить важные нервы, несущие информацию в мозг и из него.

"Поэтому теоретически возможно, что COVID-19 может вызвать проблемы с частями слуховой системы, включая среднее ухо или улитку внутреннего уха", – поясняет ведущий исследователь профессор Кевин Манро.

На проблемы со слухом жалуется каждый восьмой пациент с COVID-19

Ученые из Манчестерского университета утверждают, что требуется провести больше исследований, чтобы определить причину связи коронавируса с проблемами слуха.

"Хотя мы достаточно уверены в различии ранее существовавших и недавних изменений слуха у пациентов и шума в ушах, но призываем к осторожности. Возможно, что другие факторы, помимо COVID-19, могут влиять на уже существующую потерю слуха", – добавил Манро.

По словам профессора, к ним могут относиться стресс и тревога, использование масок для лица, которые затрудняют общение, а также применяемые для лечения COVID-19 лекарства, которые могут повредить ухо, или другие факторы, связанные с тяжелым заболеванием.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Германии отметили, что новый тип коронавируса, влияние которого на многие органы заразившегося человека давно доказано учеными, способен сильно поражать сердце, что может привести к летальному исходу.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!