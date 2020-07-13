Коронавирус может поражать сердце: последствия будут необратимы

Марина Лисничук Пульмонология 14:45, 13.07.2020 Обновлено: 15:14, 13.07.2020

Пациенты с коронавирусом могут страдать от необратимого повреждения сердца в результате борьбы с этой болезнью.

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Так, у более половины из 1216 инфицированных COVID-19 с 69 стран мира, которым сделали сканирование сердца, обнаружили аномальные изменения в этом органе. Об этом со ссылкой на британских ученых сообщает Daily Mail.

Согласно исследованию British Heart Foundation, у каждого восьмого больного были признаки "тяжелой дисфункции" в сердце, и врачи не могли найти другого объяснения, кроме коронавируса.

Больные COVID-19 страдают от проблем с сердцем

Поэтому ученые убеждены, что COVID-19 может вызвать повсеместное повреждение жизненно важных органов, а у некоторых возникают проблемы со здоровьем, которые будут длиться месяцами и даже годами после заражения.

Долгосрочные последствия могут включать в себя кашель, одышку и снижение частоты легких, а также есть свидетельства того, что вирус может поражать мозг и почки.

Один из исследователей, врач-кардиолог в Эдинбургском университете, профессор Марк Двек назвал COVID-19 сложным "мультисистемным заболеванием", которое может оказывать глубокое воздействие на большое количество органов, включая сердце.

"Многие врачи не решались заказать эхокардиограмму для пациентов с коронавирусом, потому что это дополнительная процедура, которая предполагает тесный контакт с больными. Наша работа показывает, что эти сканирования важны – они улучшили лечение для трети пациентов, которые его получили", – пояснил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые заявили, что коронавирус может проникать непосредственно в клетки сердца через сосуды и размножаться там.

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