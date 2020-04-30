Коронавирус может оставаться глубоко в легких после излечения: ученые сделали тревожное открытие

Пациенты, которые переболели COVID-19, могут по-прежнему иметь глубоко в легких частицы нового коронавируса.

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Как пишет South China Morning Post со ссылкой на исследование группы ученых из Китая, такая остаточная инфекция не может быть обнаружена в ходе обычных тестов.

Коронавирус может жить в легких у выздоровевших

Они исследовали случай 78-летней пациентки, которая была госпитализирована с COVID-19 и прошла курс лечения, по итогам которого тесты (на основе анализа мазков из носовой и ротовой полости) оказались три раза подряд отрицательными.

Обследование методом компьютерной томографии также показало значительное улучшение состояния пациентки, однако на следующий день она неожиданно умерла от сердечного приступа.

Вскрытие и проведенное исследование под электронным микроскопом выявили следы частиц коронавируса в глубоких тканях легких. При этом признаки вируса отсутствовали в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге.

Китайские медики констатировали, что скрытые штаммы в легких не вызывали никаких явных симптомов.

Исследование может пролить свет на то, почему некоторые выздоровевшие пациенты позднее снова признаются инфицированными COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус поражает легкие не сразу, а только при тяжелой форме болезни, постепенно уплотняя их до подобия резины.

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